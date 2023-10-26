Як зміниться процедура мобілізації з 1 листопада

Як зміниться правила призову з 1 листопада 2023 року

Починаючи з 24 лютого 2022 року, Україна перебуває в стані воєнного конфлікту, який був подовжений до 15 листопада цього року. Відповідно до цього і триває загальна мобілізація.

Військовозобов'язаними вважаються всі чоловіки у віці від 18 до 60 років. Вони можуть бути мобілізовані до Збройних Сил після отримання повістки та після відповідної перевірки їхнього стану здоров'я, повідомляє 24 Канал. Зараз також жінки, які мають медичні спеціальності, можуть бути зареєстровані для військової служби.

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Зміни, які набирають чинності з 1 листопада, включають в себе обов'язковий облік осіб, які:

Змінюють місце проживання. Переїжджають в інші міста, регіони або закордонні країни.

Ця процедура спрямована на особисту реєстрацію для призову на військову службу та повинна бути виконана протягом 7 днів.

З 1 листопада можуть бути мобілізовані такі категорії військовозобов'язаних:

Особи віком від 18 до 60 років, які вважаються придатними або обмежено придатними та мають військовий досвід, перебувають у запасі і не мають власного досвіду служби, а також особи з інвалідністю, яких ВЛК визнає придатними або обмежено придатними, за їхньої власної волі. Особи віком від 18 до 27 років, які проходять службу у запасі і вважаються придатними або обмежено придатними. Жінки, які знаходяться на військовому обліку. Особи, які були виключені зі списку військовозобов'язаних і вилучені з військового обліку, якщо ВЛК вважає їх придатними і вони не вчинили важких або особливо тяжких злочинів.

Варто відзначити, що правила можуть змінюватися в разі подовження терміну воєнного стану і продовження загальної мобілізації після 15 листопада.

Наразі в Україні діють п'ять категорій військовозобов'язаних, які можуть отримати відстрочку від призову, включаючи медичні причини, професійну діяльність, бронювання, сімейні обставини, отримання освіти і наукову діяльність. Однак у Верховній Раді розглядають декілька законопроєктів, які можуть розширити або зменшити ці категорії в майбутньому.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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