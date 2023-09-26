Як українською сказати "лечащий врач", та чим "доктор" відрізняється від "лікаря"

Як перекладається лечащий врач на українську мову

Олександр Авраменко, відомий український вчитель і мовознавець, висвітлив питання правильного перекладу російського вислову "лечащий врач" і підкреслив ключовий нюанс у цьому контексті.

Часто виникає питання, як адекватно перекласти російський вислів "лечащий врач" на українську мову. Авраменко вказав на те, що використання цього вислову є не відповідним і неадекватним у медичному контексті.

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"Часто запитують, як виразити російську сполуку 'лечащий врач' на українській мові. Я відповідаю: саме вираз 'лечащий врач' є зайвим і неякісним. Очевидно, лікар лікує, а не танцює чи співає. Тому російський вислів 'лечащий врач' найкраще передається одним словом – 'лікар'", – пояснив Авраменко.

Отже, відповідно до Авраменка, найточнішим перекладом російського "лечащий врач" на українську є одне слово – "лікар".

Мовознавець також пояснив, що, якщо хочеться якось виокремити лікаря, який проводить ваше лікування, можна використовувати терміни "особистий лікар" або "персональний лікар".

Крім того, Авраменко пояснив правильне використання термінів "лікар" і "доктор".

"Доктор – це науковий ступінь. Наприклад, доктор філософських наук, доктор фізико-математичних наук або доктор медичних наук. Отже, у лікарнях працюють не доктори, а лікарі", – зазначив мовознавець.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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