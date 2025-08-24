Як оскаржити статус 'у розшуку' у ТЦК: пояснення юриста 

В Україні триває мобілізація, а для військовозобов’язаних діє застосунок "Резерв+", у якому можна оновлювати власні дані, перевіряти інформацію з реєстру "Оберіг" та отримувати електронний військово-обліковий документ. У програмі відображаються різні статуси користувачів, серед яких є і той, що викликає найбільше запитань — "у розшуку".

Про це пише ТСН. Цей статус означає, що людина порушила правила військового обліку. Наприклад, після 25 років не з’явилася до ТЦК для оновлення даних, змінила місце проживання, але не повідомила про це, не стала на облік у новому місці чи проігнорувала повістку. Також причиною може стати непроходження ВЛК, відсутність повторної явки після медкомісії або невиконання інших зобов’язань. Навіть жінки з медичною чи фармацевтичною освітою можуть отримати такий статус, якщо не стали на військовий облік. Окрім цього, іноді проблема виникає через технічні помилки під час внесення даних у систему "Оберіг".

Варто розуміти, що розшук ТЦК — це не кримінальний розшук. Ідеться про адміністративне порушення. За зверненням ТЦК поліція може доставити людину до територіального центру, щоб скласти протокол і з’ясувати обставини. Після цього статус "у розшуку" знімається.

Читайте також: Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

Наслідки можуть бути неприємними: дані про таку особу вносяться в бази МВС, і поліція має обов’язок доставити її до ТЦК. Проте це не є підставою для автоматичного блокування банківських рахунків. Арешт можливий лише тоді, коли штраф за порушення правил військового обліку не буде сплачений добровільно й рішення передадуть на виконання до виконавчої служби.

Статус "у розшуку" можна перевірити безпосередньо у "Резерв+". Детальні причини повідомлять у самому ТЦК за запитом або під час особистого звернення.

Оскаржити такий статус також можливо. Конституція та КУпАП надають право звертатися до суду з апеляцією на рішення органів влади. Для цього потрібно мати документальні докази, що порушення відсутнє або повідомлення було зроблене вчасно. Наприклад, якщо людина завчасно попередила про поважну причину неявки, пройшла ВЛК чи оновила дані, але інформація некоректно відобразилася в реєстрі.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можуть мобілізувати військовозобовʼязаного під час розгляду заяви на відстрочку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!