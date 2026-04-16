Як оформити допомогу для ВПО онлайн: проста інструкція

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні тепер можуть подавати заяви на призначення державної допомоги на проживання онлайн — без відвідування сервісних центрів. Пенсійний фонд України розширив можливості свого вебпорталу електронних послуг, перевівши процес оформлення виплат у цифровий формат.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Онлайн-оформлення допомоги для ВПО

Новий сервіс доступний на порталі електронних послуг ПФУ. Він дозволяє переселенцям самостійно подати заяву, заповнити всі необхідні форми, додати дані про членів родини та завантажити підтверджувальні документи через особистий кабінет.

Щоб скористатися послугою, потрібно авторизуватися в системі, після чого в розділі "Комунікації з ПФУ" обрати відповідну заяву щодо призначення допомоги на проживання для ВПО.

Як подати заяву

Після вибору послуги користувач заповнює електронну форму, де обов’язкові поля позначені зірочкою. Дані вводяться поетапно, зокрема:

вибір територіального управління ПФУ та внесення особистих даних;

зазначення причин переміщення та, за потреби, віднесення до вразливих категорій;

введення даних документа, що посвідчує особу;

вказання попередньої та поточної адреси проживання;

додавання банківських реквізитів для виплат.

Окремо заповнюється розділ про членів родини — кожного необхідно додати через функцію "Додати" та зберегти інформацію.

Вимоги до документів

Для подання заяви потрібно завантажити скан-копії документів. Вони мають бути кольоровими, чіткими та зробленими з оригіналів. Дозволені формати — JPG або PDF, а розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ. Рекомендована якість сканування — 300 dpi, щоб усі дані та підписи були добре читабельними.

Подання та відстеження заяви

Після заповнення форми користувач надає згоду на обробку персональних даних. Заяву можна зберегти як чернетку або одразу надіслати до ПФУ після електронного підписання.

Статус розгляду звернення доступний у розділі "Мої звернення" в особистому кабінеті. Там же можна перевірити рішення щодо призначення виплат.

