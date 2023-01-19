Як відрізнити профі водія від новачка: звички, що приходять з досвідом

Кожен "чайник" за кермом бажає одного дня стати досвідченим водієм, який без страху їздить на будь-які відстані в будь-яку погоду. І це обов’язково станеться, якщо регулярно вдосконалювати свої навички та доводити їх до автоматизму. Сьогодні ми зібрали найпоширеніші звички, які відрізняють професійного водія від новачка.

По-перше, досвідченого автомобіліста відрізняє спокій за кермом. Звичайно, новачок може робити купу помилок і при цьому залишатися абсолютно незворушним: можливо, він просто флегматик. Але у водія зі стажем усі рухи вивірені та відточені безліччю повторень, доведені до автоматизму.

Людина зі стажем на не дуже крутих поворотах не буде зайвий раз перехоплювати кермо, витрачаючи на цей дорогоцінний час. Найчастіше для того, щоб повернути, достатньо половини обороту кермового колеса.

Ще одна звичка, яка видає водія, який подолав не одну тисячу кілометрів за кермо – він постійно моніторить ситуацію за бортом по всіх трьох дзеркалах, причому не вертає безперестанку головою, а робить це лише очима. Відсутність зайвих рухів економить час, адже у разі екстреної ситуації важливою є швидкість реакції, і кожна частка секунди на рахунку.

До речі, манера тримати обидві руки на "бублику" часто говорить про досвід, адже це теж сильно впливає на швидкість маневру. Наприклад, при повороті на великий кут однією рукою швидко діяти не вийде, тому що доводиться перехоплювати кермо. Якщо говорити про самий хват, то тут думки можуть розходитися, але більшість фахівців все-таки вважають найефективнішим позицію "10 – 2" (ліва рука на 10 годин, права – на 2, за аналогією з циферблатом годинника).

Досвідчений автолюбитель завжди готовий до будь-якого розвитку подій на дорозі. Він ніколи не їхатиме під гірку на нейтральній передачі накатом. Такий фокус не залишає можливості швидко зреагувати на неочікувану ситуацію, і, щоб прискоритися, доведеться спочатку встромити передачу. А це знову ж таки зайвий час. Звичайно, тут йдеться лише про тих водіїв, хто керує машиною, оснащеною МКП. Якщо коробка "автомат", судити про досвід за цією звичкою не вийде.

Коли водій хоч трохи знайомий з пристроєм автомобіля, то перед різким набором швидкості (наприклад, для обгону) він завжди знижує передачу. Таким чином підвищуються обороти двигуна, і зростає потужність, що видається мотором. Як наслідок, автомобіль розганяється швидше.

Профі за кермом не метушиться на дорозі і не робить безглуздих перелаштувань з однієї смуги в сусідню та назад. До того ж, манера водіння автолюбителя-початківця відрізняється поривчастими, невпевненими маневрами, не доведеними до кінця.

Різкі прискорення і уповільнення – теж ознака людини, яка щойно отримала права. До речі, люди, які зовсім недавно поповнили ряди автомобілістів, не вміють тримати постійну швидкість, особливо під час руху на спусках та підйомах. Навіть ця навичка приходить не відразу.

І насамкінець звернемо увагу на те, чи включає водій поворотники. Якщо забуває, то, напевно, – "чайник". Йому потрібно спочатку продумати дуже багато дій при перебудові: як сильно повернути кермо, скинути швидкість або набрати, можливо, це все ще супроводжується і найскладнішою дією — перемиканням передачі. Згадати про поворотні вогні вдається не завжди. А у керманича зі стажем, повторимося, все на автоматизмі, у тому числі і включення поворотника.

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