Як правильно зберігати помідори, щоб жоден не зіпсувався

Як правильно зберігати помідори, щоб вони довго не псувалися

Восени, коли нічні морози приходять раптово, багатьом рослинам загрожує небезпека, і томати не є винятком. Але не варто викидати недозрілі помідори, які ще не встигли дозріти до початку холодів. Існують способи, які допоможуть зробити ці зелені плоди смачними та корисними.

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Однією з можливостей є прискорення дозрівання помідорів шляхом правильного зберігання та підгодівлі, пише Телеграф. Це дозволить вам використовувати навіть зелені томати у вашому кулінарному репертуарі та запобігти їх знищенню морозами.

Спочатку зірвіть всі помідори з гілок, незалежно від їхнього кольору – червоні або зелені. Потім розкладіть їх у ящики або ємності для зберігання. Наприклад, невеликі пластмасові відра чудово підійдуть для цієї мети. Важливо уникати складання плодів в одну ємність, особливо якщо серед них є як зелені, так і червоні помідори.

Якщо вам потрібно сприяти якнайшвидшому дозріванню недозрілих томатів, то варто розмістити червоні плоди поруч із зеленими. Зрілі помідори виділяють етилен, який активізує процеси дозрівання у зелених плодах.

Для тривалого зберігання томатів їх краще розміщувати в ящиках, які слід помістити в темному та прохолодному приміщенні. Якщо у вас немає доступу до такої кімнати, можна використовувати папір для укриття помідорів і помістити ящик під диван або на інше відповідне місце. Періодично перевіряйте стан помідорів та використовуйте вже дозрілі плоди, щоб жоден із них не пропав даремно.

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