Як продовжити життя навушникам: 7 простих порад

Що зробити, щоб бездротові та провідні навушники прослужили довше

Навушники можуть прослужити значно довше ніж решта техніки. Якщо один раз купити якісні навушники, то вони видаватимуть гарний звук довгі роки. Застаріти можуть лише деякі технології та дизайн, але звучання залишиться таким самим, якщо дотримуватись деяких порад.

Хоча виробники зазвичай вказують середній термін експлуатації від 3 до 5 років, зламатися чи втратити зовнішній вигляд навушники можуть значно раніше. Тому за навушниками слід вміти правильно доглядати, як і за будь-якою іншою технікою.

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7 порад, які продовжать життя навушників

Завжди акуратно скручуйте дріт. Сучасні навушники, що мають кабель, який від'єднується, роблять його заміну досить простою. Але якщо кабель не від'єднується, то з ним варто слідкувати краще. Часто дроти сплутуються, якщо просто кинути навушники у сумку або в кишеню. Щоб цього уникнути, можна придбати спеціальний затискач або тримач для дротів, але при цьому не можна занадто сильно натягувати провід; Зміцніть штекер. Цю частину дроту найчастіше смикають, коли приєднують та відключають від роз'єму. У повнорозмірних навушників місця з'єднання зазвичай захищені краще, але на бюджетних моделях такого захисту немає. Щоб захистити штекер, можна скористатись звичайною пружинкою, термоусадкою або спеціальною насадкою; Зберігайте навушники в окремому місці або у чохлі. Краще, якщо у вас є спеціальний мішечок або кейс для зберігання. Це допоможе, якщо ви часто носите навушники із собою. Чохол захистить навушники від пилу, механічних пошкоджень і навіть ударів. А навушники, які ви використовуєте вдома, слід зберігати на підставці, щоб вони не заважали на столі, а ви не могли їх випадково скинути; Регулярно очищайте навушники. Для очищення корпусу вистачить простої вологої тканини, а щоб позбутись більш стійких забруднень, змочіть її у мильному розчині. Важливо, щоб волога не потрапила всередину конструкції. Шкіряні вставки не варто протирати перекисом водню або спиртом. Знімні силіконові вкладки краще мити окремо в мильному розчині, після чого добре просушивши їх. Сіточку динаміка можна чистити за допомогою зубочистки або ватної палички, або також окремо, якщо вона знімна; Замініть потріскані та пошкоджені елементи. Часто достатньо замінити лише амбушуру, часто її роблять зі штучної шкіри, яка з часом може потріскатися, розкришитися або порватися. Запасні частини можна пошукати як у виробника навушників, так і на ринку вживаних речей; Доглядайте за амбушурами. Щоб не з'явилась потреба повної заміни, слід використовувати засоби для догляду за штучною шкірою, наприклад спеціальний кондиціонер. Придбати такі можна в магазинах, але краще спочатку спробувати обробити невелику ділянку. Деякі бренди навіть випускають фірмові засоби догляду. Таку процедуру слід робити не більше 1-2 разів на рік; Бережіть акумулятор. Це головний мінус бездротових навушників. З часом батарея поступово втрачає свої властивості. Рекомендації щодо продовження терміну служби такі ж, як і для смартфона. Не слід тримати навушники розрядженими тривалий час. Рано чи пізно будь-який акумулятор відслужить своє. У такому випадку можна або замінити батарею у сервісному центрі, або придбати нові навушники.

Нагадаємо, відполірувати екран смартфона або планшета легко, але робити це слід обережно, щоб не пошкодити його. Раніше ми також писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон значно швидше.

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