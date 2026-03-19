Як проходити ВЛК при наявності відстрочки: пояснення юриста

В Україні з моменту початку повномасштабної війни триває загальна мобілізація. Військовий обов’язок поширюється на чоловіків віком від 18 до 60 років, а також на жінок окремих спеціальностей. Водночас закон передбачає перелік підстав, які дають право на відстрочку від призову.

Проте навіть за наявності відстрочки громадяни не звільняються від виконання інших вимог законодавства. Зокрема, як пояснюють юристи, обов’язковим залишається проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Це стосується всіх військовозобов’язаних без винятку. Про це пише Факти.

Водночас сам факт медогляду не означає автоматичного призову до війська — якщо підстави для відстрочки чинні, вона продовжує діяти.

Під час воєнного стану висновок ВЛК має обмежений термін дії — один рік. Тому громадянам радять самостійно контролювати строки та вчасно проходити повторний огляд, щоб уникнути прострочення документів.

Юристи також наголошують: ігнорування виклику до ВЛК розцінюється як порушення правил військового обліку. У такому випадку передбачена адміністративна відповідальність — штраф може становити від 17 до 25,5 тисячі гривень. В окремих випадках територіальні центри комплектування можуть трактувати навіть прострочений медичний висновок як порушення.

