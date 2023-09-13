Як сказати українською "голь на выдумки хитра" та "сгорать со стыда": пояснення мовознавця
Українці часто неправильно перекладають російські фрази, вдаючись до дослівного перекладу. Втім, в українській мові є свої питомі народні вислови.
Зокрема, це стосується фраз "сгорать со стыда", "будь он неладен" та "голь на выдумки хитра". Про це мовознавець Олександр Авраменко розповів для "Сніданку з 1+1".
"Нещодавно почув в одному інтерв'ю вислів "я згорав із сорому". Це буквальний переклад російської фрази "сгорать со стыда". Український відповідник – "паленіти від сорому", – зазначив він.
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Авраменко додав, що російський вислів "будь он неладен" варто перекладати не дослівно. В українській мові відповідником буде "хай йому грець".
"Ось як сказати українською "голь на выдумки хитра"? А ось як: "пішла голота на вигадки", – пояснив мовознавець.
Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".
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