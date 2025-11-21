Як збирати дрова в лісі, щоб уникнути штрафу

У холодну пору року чимало українців вирушають до лісу по дрова, однак не всі усвідомлюють, які дії є законними, а за що можуть оштрафувати. Лісовий кодекс чітко регулює, які ресурси дозволено брати без спеціального дозволу та які дії вважаються порушенням.

Про це пише Новини.LIVE. Закон дозволяє збирати лише те, що вже впало на землю природним шляхом: сухі гілки, листя, хвою та кору. Також без обмежень можна збирати гриби, дикі ягоди та трави — за умови, що це не рідкісні рослини та не види з Червоної книги. Така діяльність не потребує оформлення документів, якщо не завдає шкоди екосистемі.

Проблеми виникають, коли люди починають зрізати дерева або навіть сухі гілки. Будь-яка спилювальна робота без дозволу лісового господарства вважається незаконною. Самовільна заготівля дров чи перевезення великих партій деревини без документів може обернутися адміністративним або навіть кримінальним покаранням.

Щоб легально отримати дрова, необхідно звернутися до місцевого лісгоспу. Там оформлять дозвіл або лісорубний квиток, а також нададуть інформацію про допустимі місця заготівлі й дозволені обсяги. Дотримання цих правил дає можливість безпечно й законно забезпечити себе дровами та водночас не нашкодити природі.

