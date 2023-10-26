Як замінити російську фразу "не смотря на..." гарним українським відповідником

Як перекласти не смотря на українською мовою

Відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко під час свого уроку пояснив поширені вживані суржикові слова та запропонував адекватні альтернативи для поліпшення мовлення.

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В етері "Сніданок з 1+1" він наголосив, що деякі вирази, які ми часто вживаємо, можуть бути недоречними і вказав на наступні приклади. Такі виправлення сприятимуть вдосконаленню мовлення та допоможуть уникнути вживання суржику.

Один із поширених суржикових виразів – "получається" Авраменко порекомендував уникати цього слова та вживати більш правильний варіант – "виходить"

Ще одним виразом, який потрібно уникати, є "канєшно". За словами мовознавця, краще вживати більш коректні вирази, такі як "звичайно" або "звісно"

Олександр Авраменко також наголосив на тому, що слово "дєвочки" слід замінити на "дівчатка" для використання правильного українського виразу.

Ще однією важливою поправкою є вираз "не дивлячись на мову" Коли ми не беремо щось до уваги, слід користуватися виразами "не зважаючи на" або "попри". Вираз "не дивлячись" вживається в тому випадку, коли ми не спрямовуємо свій погляд на щось, наприклад: "переходити дорогу, не дивлячись на світлофор" пояснив мовознавець.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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