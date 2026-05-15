Як захистити свою ділянку від кліщів: виручить розповсюджена рослина

Весняно-літній сезон — час активного відпочинку на дачі, у саду чи на терасі. Однак разом із теплом на присадибних ділянках з’являються і кліщі, які ховаються у траві та становлять небезпеку як для людей, так і для домашніх тварин.

Крім того, шкідники можуть негативно впливати на рослини та майбутній урожай. Видання Deccoria повідомляє, що існує проста природна рослина, здатна допомогти у боротьбі з кліщами.

Йдеться про звичайний хрін — багаторічну рослину з родини капустяних, яка відома не лише своїми лікувальними властивостями. Хрін добре переносить морози до -30 °C, швидко відновлюється навесні та одним із перших починає активно рости після зими.

У дикій природі хрін часто можна побачити на луках, узбіччях чи занедбаних територіях, через що його іноді сприймають як бур’ян. Водночас досвідчені садівники використовують рослину як природний захист від кротів і кліщів.

Чому хрін відлякує шкідників

Ефект пов’язаний із речовинами, які містяться у коренях та листі рослини. Хрін виділяє ізотіоціанати — леткі сірчані сполуки з різким запахом, які створюють несприятливі умови для багатьох шкідників.

Особливо чутливими до таких речовин є кроти, які уникають ділянок із сильним запахом. Саме тому хрін часто радять висаджувати вздовж парканів або по периметру городу, створюючи своєрідний природний бар’єр від небажаних "гостей".

Втім, варто враховувати, що рослина швидко розростається і може займати значну площу. Щоб контролювати її поширення, хрін рекомендують висаджувати у спеціальні ємності без дна або періодично обмежувати кореневу систему.

Як хрін допомагає боротися з кліщами

Кліщі погано переносять різкі природні запахи та хімічні подразники, тому намагаються уникати місць, де росте хрін. Рослина виділяє ті ж ізотіоціанати, які діють на паразитів як природний репелент.

Зазвичай кліщі чекають на людей або тварин у високій траві чи на листі низьких кущів. Наявність хрону поблизу ускладнює їм пересування та знижує ймовірність скупчення шкідників у зоні відпочинку.

Садівники зазначають, що висаджування хрону може стати додатковим екологічним способом захисту території без використання агресивної хімії.

