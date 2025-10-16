Яка категорія українців має право на потрійний робочий стаж: повний перелік

У 2025 році в Україні продовжує діяти право на отримання потрійного страхового стажу для окремих категорій громадян. Ця норма передбачена Законом № 2040-IX.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ). Зокрема, потрійний стаж зараховується депортованим особам, які під час спецпоселення працювали на виробництві. Період такої роботи враховується у потрійному розмірі, але лише до січня 2004 року. Щоб підтвердити право на пільгу, потрібно надати документи із зазначенням дати депортації, місця спецпоселення та періоду зайнятості. Посвідчення про статус депортованої особи видають місцеві органи влади. Основним доказом є трудова книжка, однак за її відсутності приймаються архівні довідки або інші офіційні документи.

Також право на потрійний страховий стаж мають військовослужбовці, які виконують завдання у зоні бойових дій. Кожен місяць служби в бойових умовах зараховується як три місяці страхового стажу. Таке співвідношення 1:3 застосовується за умови, що військовий перебував у зоні бойових дій не менше одного місяця, і при цьому тривалість участі не обмежується.

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

Завдяки цьому правилу учасники бойових дій отримують право на пільговий вихід на пенсію: чоловіки можуть оформити її у 55 років за наявності не менше 25 років страхового стажу, а жінки — у 50 років за наявності щонайменше 20 років стажу.

Для оформлення пенсії за цією нормою необхідно подати до Пенсійного фонду паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку або документи, що підтверджують трудовий стаж, посвідчення учасника бойових дій та довідку про безпосередню участь у бойових операціях.

Раніше ми розповідали, що українцям підвищать пенсії у 2026 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!