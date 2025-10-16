Какая категория украинцев имеет право на тройной рабочий стаж: полный список

В 2025 г. в Украине продолжает действовать право на получение тройного страхового стажа для отдельных категорий граждан. Эта норма предусмотрена Законом №2040-IX.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). В частности, тройной стаж засчитывается депортированным лицам, работавшим во время спецпоселения на производстве. Период такой работы учитывается в тройном размере, но только до января 2004 года. Чтобы подтвердить право на льготу, необходимо предоставить документы с указанием даты депортации, места спецпоселения и периода занятости. Удостоверение статуса депортированного лица выдают местные органы власти. Основным доказательством является трудовая книжка, однако при ее отсутствии принимаются архивные справки или другие официальные документы.

Также право на тройной страховой стаж имеют военнослужащие, выполняющие задания в зоне боевых действий. Каждый месяц службы в боевых условиях засчитывается как три месяца страхового стажа. Такое соотношение 1:3 применяется при условии, что военный находился в зоне боевых действий не менее одного месяца, и при этом продолжительность не ограничивается.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Благодаря этому правилу участники боевых действий получают право на льготный выход на пенсию: мужчины могут оформить ее в 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа, а женщины – в 50 лет при наличии не менее 20 лет стажа.

Для оформления пенсии по этой норме необходимо предоставить в Пенсионный фонд паспорт, идентификационный код, трудовую книжку или документы, подтверждающие трудовой стаж, удостоверение участника боевых действий и справку о непосредственном участии в боевых операциях.

Ранее мы рассказывали, что украинцам повысят пенсии в 2026 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!