Які вживані автомобілі найпопулярніші в Україні: названо топ моделей

У березні український автопарк поповнився 18,3 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених із-за кордону. Це на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє УкрАвтопром. Найбільшу частку серед імпортованих авто традиційно зайняли бензинові моделі — їхня частка сягнула 58%, що значно більше порівняно з 45% торік.

Дизельні автомобілі посіли друге місце з показником 21% (проти 23% у березні минулого року). Частка електромобілів помітно скоротилася — до 9% із 23% раніше. Водночас гібриди наростили присутність до 8% (5% торік), а автомобілі з газобалонним обладнанням зберегли стабільну частку на рівні 4%.

Середній вік уживаних авто, які у березні отримали українську реєстрацію, становив близько 10 років. Найпопулярнішою моделлю серед імпорту знову став Volkswagen Golf. Другу та третю позиції також посіли представники німецького автопрому — Volkswagen Tiguan та Audi Q5 відповідно.

До десятки найпопулярніших імпортованих моделей у березні також увійшли: Nissan Rogue, Škoda Octavia, Renault Megane, Ford Escape, Volkswagen Passat, Mazda CX-5 та Nissan Qashqai.

