Які вживані американські автомобілі популярні в Україні
У минулому місяці українці придбали 3,9 тис. вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США. Це на 0,3% більше, ніж за аналогічний період 2025 року/
Про це повідомляє "УкрАвтопром". Найбільшу частку на ринку займають автомобілі з бензиновими двигунами — 55%. Далі йдуть електромобілі, які становлять 24% від усіх реєстрацій. Гібридні авто охопили 13% ринку.
Дизельні моделі мають частку 5%, а автомобілі з газобалонним обладнанням — близько 3%.
Найпопулярніші моделі
Лідером серед імпортованих авто залишається Ford Escape. Цей кросовер випускається з 2000 року в різних поколіннях і давно закріпив за собою статус універсального автомобіля для міста та подорожей.
Серед електромобілів стабільно високий попит мають моделі Tesla, зокрема кросовер Model Y.
ТОП-5 найпопулярніших авто зі США виглядає так:
- Ford Escape — 423 од.
- Tesla Model Y — 279 од.
- Tesla Model 3 — 263 од.
- Nissan Rogue — 257 од.
- BMW X5 — 256 од.
Середній вік уживаних автомобілів, які поповнили український автопарк, становить 6,5 року.
