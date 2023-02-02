Які підприємства можуть бронювати працівників від мобілізації

Хто може забронювати працівників від мобілізації

Кабмін на засіданні у п’ятницю, 27 січня, затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram. Нагадаємо, начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач пояснив, що робити, коли військовозобов'язаному вручили повістку попри бронь від призову.

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Відповідно, забронювати частину працівників від мобілізації зможуть підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв:

загальна сума сплачених податків та інших зборів перевищує 1,5 млн євро за рік;

сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро;

підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки України, відповідно до постанови Кабміну №83 від 2015 року;

підприємство має важливе значення для задоволення потреб територіальної громади;

у підприємства відсутня заборгованість по сплаті Єдиного соціального внеску;

розмір заробітної плати на підприємстві не менше середньої зарплати по регіону;

підприємство є резидентом "Дія Сіті".

Водночас комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із перелічених критеріїв.

Право на бронювання співробітників окремо встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які виробляють товари, виконують роботи та надають послуги для забезпечення потреб ЗСУ.

До критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період підприємств також віднесено:

спеціалізовані установи ООН;

закордонні дипломатичні установи в Україні;

представництва донорських установ;

виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги;

представництва міжнародних організацій;

міжнародні та українські неурядові організації;

та інші компанії, які реалізують проєкти за кошти міжнародних партнерів згідно з переліком, затвердженим МЗС або Секретаріатом Кабміну.

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Бізнес та органи влади зможуть забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників. Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50% лише у разі наявності обґрунтованої потреби. Щодо підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджує Міненерго, це обмеження не застосовуватиметься.

Нагадаємо, з 1 грудня 2022 року відбулись зміни в законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", що розширюють перелік військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню. Закон передбачає бронювання військовозобов'язаних, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Нагадаємо, призовникам повістку можуть вручити уповноважені посадові особи в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Її не обов’язково можна отримати саме від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Юристка Вікторія Тютюнникова розповіла, що повістку можуть заповнювати перед врученням, і це буде законно, якщо робиться у присутності голови територіального центру комплектування, від імені якого вручається повістка, або якщо він це робить особисто.

Нагадаємо, раніше адвокат Роман Сімутін пояснив, що буде, якщо не взяти повістку.

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