Які виплати отримуватимуть учасники бойових дій у 2026 році

В Україні для учасників бойових дій передбачені окремі соціальні гарантії. Вони визначені законодавством і включають пенсійне забезпечення, грошові виплати та низку пільг.

Головний принцип полягає в тому, що рівень доходу УБД не може бути нижчим за встановлений державою мінімум. Про це повідомляє ПФУ.

Мінімальна пенсія для УБД у 2026 році

Із січня 2026 року загальний розмір пенсійних виплат для учасників бойових дій не може бути меншим за 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Тобто держава гарантує підвищений мінімальний рівень пенсії незалежно від інших надбавок чи додаткових виплат.

Як оформити пенсію учаснику бойових дій

Щоб призначити пенсію, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву. Зробити це можна кількома способами:

особисто у сервісному центрі ПФУ;

поштою;

онлайн через електронний портал Пенсійного фонду.

Які документи потрібні

Разом із заявою потрібно надати:

паспорт;

реєстраційний номер платника податків;

трудову книжку;

посвідчення учасника бойових дій;

довідку про участь у бойових діях;

документи, що підтверджують стаж (військовий квиток, контракти, дипломи тощо);

довідку про заробітну плату — за потреби.

Які ще виплати та пільги передбачені

Окрім пенсії, учасники бойових дій мають право на:

одноразову грошову допомогу у разі інвалідності внаслідок війни;

пільгове медичне обслуговування;

трудові гарантії та переваги при працевлаштуванні;

безкоштовний або пільговий проїзд у транспорті;

знижки на оплату житлово-комунальних послуг.

Також законодавством передбачене право УБД на отримання земельної ділянки.

Що важливо пам’ятати

Учасникам бойових дій варто своєчасно оформлювати документи та знати свої законні права, аби повною мірою користуватися державною підтримкою

