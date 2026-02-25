Якій категорії студентів можуть відмовити у наданні відстрочки на час навчання

В Україні студенти денної або дуальної форми навчання мають законне право на відстрочку від мобілізації на весь період здобуття освіти. Однак на практиці ТЦК та СП іноді відмовляють у наданні такої відстрочки, і найпоширеніша причина — перебування особи в оперативному резерві першої черги (ОР-1).

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на роз’яснення порталу "Юристи.UA". Відстрочка надається лише тим, хто навчається на денній або дуальній формі та дотримується принципу послідовності освіти (тобто здобуває вищий рівень освіти, ніж попередній). Підтвердженням є довідка з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Студенти заочної форми такого права не мають.

Якщо людина перебуває в ОР-1 (цей статус має бути зазначений у військовому квитку), відмова ТЦК у наданні відстрочки є законною. Як пояснив адвокат Юрій Айвазян, оперативний резерв першої черги означає, що особа перебуває в підвищеній готовності до призову, і це має пріоритет над правом на відстрочку за навчанням.

Водночас відстрочку можна відновити, якщо домогтися виключення з ОР-1. Для цього потрібно подати рапорт командиру військової частини (або ТЦК, якщо людина не проходить службу) з проханням виключити з резерву першої черги. Після виключення особа автоматично переводиться на облік звичайних військовозобов’язаних, і тоді відстрочку оформлюють через систему "Резерв+" або безпосередньо в ТЦК.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Практичні рекомендації від юристів:

Перевірте свій статус в "Резерв+" — чи є відмітка про ОР-1.

Якщо статус є — подайте рапорт на виключення з резерву (рекомендовано надсилати рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення).

Після виключення повторно подайте заяву на відстрочку за навчанням (через "Резерв+" або ЦНАП).

Якщо ТЦК відмовляє навіть після виключення з ОР-1 — оскаржуйте рішення в адміністративному суді.

Нагадаємо, ми вже писали, на які освітні пільги мають право військові.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!