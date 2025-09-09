'Китайці' попереду: топ електрокарів, які найчастіше купують українці

Від початку 2025 року український автопарк поповнився 8,6 тисячі нових легкових електрокарів. Лише у серпні першу реєстрацію пройшли 1966 автомобілів із групи BEV — і це стало рекордним показником для вітчизняного ринку.

Про це повідомляють дані Інституту дослідження авторинку (ІДА). Аналітики відзначають, що лідерські позиції впевнено утримують китайські виробники. Беззаперечним фаворитом залишається марка BYD, яка продовжує нарощувати продажі. На другому місці — Honda, а третю сходинку зайняв Volkswagen, головним чином завдяки моделі ID Unix, яка швидко здобула популярність серед українських водіїв.

У серпні найпопулярнішим електрокаром став BYD Song Plus із результатом 384 нові реєстрації. Значно скромніший показник продемонстрував Volkswagen ID Unix — 212 авто. Третє місце посіла Honda e:NS1.

Експерти наголошують, що на українському ринку дедалі більше покупців орієнтуються не лише на надійність бренду, а й на технологічність, дизайн та інноваційність моделей. Частина машин від Honda, Volkswagen, Audi чи Mercedes-Benz фактично є "релокованими" з Китаю авто, які там випускають під місцевими марками, а до України вони надходять уже з емблемами відомих європейських компаній.

Загалом у серпні 2025 року ринок електротранспорту (легковики, вантажні авто та автобуси) досяг рекордної позначки у 11,5 тис. одиниць. Це на 12,5% більше, ніж у липні, і на 22,5% перевищує результати серпня 2024-го. Найбільші продажі традиційно зосереджені у Києві та Київській області, а також у Дніпропетровській, Одеській та Львівській областях.

Зростання цін на паливо, розвиток зарядної інфраструктури та підвищення екологічної свідомості українців роблять електрокари дедалі привабливішою альтернативою. Ринок 2025 року демонструє чітку тенденцію: поряд із добре відомими брендами активно з’являються нові моделі, які приваблюють водіїв вигідним поєднанням ціни та характеристик.

