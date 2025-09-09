'Китайцы' впереди: топ электрокаров, которые чаще всего покупают украинцы

С начала 2025 года украинский автопарк пополнился 8,6 тысяч новых легковых электрокаров. Только в августе первая регистрация прошла 1966 автомобилей из группы BEV — и это стало рекордным показателем для отечественного рынка.

Об этом сообщают данные Института исследования авторынка (ИДА). Аналитики отмечают, что лидерские позиции уверенно удерживают китайские производители. Безоговорочным фаворитом остается марка BYD, которая продолжает наращивать продажи. На втором месте — Honda, а третье место занял Volkswagen, главным образом благодаря модели ID Unix, которая быстро приобрела популярность среди украинских водителей.

В августе самым популярным электрокаром стал BYD Song Plus с результатом 384 новых регистрации. Более скромный показатель продемонстрировал Volkswagen ID Unix - 212 авто. Третье место заняла Honda e:NS1.

Эксперты отмечают, что на украинском рынке все больше покупателей ориентируются не только на надежность бренда, но и на технологичность, дизайн и инновационность моделей. Часть машин от Honda, Volkswagen, Audi или Mercedes-Benz фактически являются "релоцированными" из Китая авто, выпускаемыми там под местными марками, а в Украину они поступают уже с эмблемами известных европейских компаний.

В августе 2025 года рынок электротранспорта (легковики, грузовые авто и автобусы) достиг рекордной отметки в 11,5 тыс. единиц. Это на 12,5% больше, чем в июле и на 22,5% превышает результаты августа 2024-го. Наибольшие продажи традиционно сосредоточены в Киеве и в Киевской области, а также в Днепропетровской, Одесской и Львовской областях.

Рост цен на топливо, развитие зарядной инфраструктуры и повышение экологического сознания украинцев делают электрокары все более привлекательной альтернативой. Рынок 2025 демонстрирует четкую тенденцию: наряду с хорошо известными брендами активно появляются новые модели, которые привлекают водителей выгодным сочетанием цены и характеристик.

