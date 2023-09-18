Кава допомагає при діабеті - вчені

Здається, немає більш обговорюваного напою, аніж кава. Та й найкращі історії розповідають також за горнятком кави. Хоч би що не говорили про цей ароматний напій, все більше досліджень підтверджують його користь. Головне нічого не переплутати про правильне споживання: без цукру й не більше двох чашок на день. Одне з останніх досліджень американських учених, яке тривало 38 років, показало: заміна соків та солодких газованих напоїв на каву, чай та воду без цукру може суттєво вплинути на тривалість і якість життя.

Цікаво, що за даними вчених, кава навіть серед корисних несолодких напоїв найкраще впливає на стан здоров'я пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу.

Цукру не треба: солодкі напої у чорному списку

Протягом 38 років американські вчені вивчали дані понад 15 000 осіб, у яких було діагностовано цукровий діабет 2-го типу та серцево-судинні захворювання. Результати, опубліковані у медичному виданні The BMJTrusted Source, показали: у людей, які відмовилися від солодких напоїв на користь несолодких, ризик смертності знизився на 26% протягом усього періоду дослідження.

Науковий аналіз також підтвердив: у людей, які найбільше вживали солодкі напої, ризик смерті підвищувався на 20%. Доктор медичних наук, лікар клініки Strive Health у Денвері Кіт Хопкінс вважає: результати дослідження лише підтверджують те, що вже давно відомо у цій галузі.

"Чим більше ми вивчали це, тим більше ми бачили, що солодкі напої скорочують кількість часу, який ви проводите на Землі", – говорить Хопкінс.

Лікар вважає, що дане дослідження особливо важливе для діабетиків, оскільки для таких пацієнтів вживання солодких напоїв можна порівняти із ходінням по краю урвища:

"Якщо у вас немає діабету, ви в добрих п'яти футах від цього краю, однак якщо ви діабетик, ви за кілька дюймів від урвища! І все, що ви робите: куріння, неправильні вправи та харчування, все більше й більше наближає вас до падіння. Це дослідження показує, наскільки обережними ми маємо бути із пацієнтами з діабетом".

Один солодкий напій на день може різко збільшити ризик смерті

Дослідження ґрунтується на двох базах даних, які вели медсестри та лікарі з 1980-х по 2018 рік. Середня тривалість спостереження становила 18,5 років, при цьому дані оновлювалися за допомогою контрольних запитань кожні 2-4 року.

За спостереженнями вчених, навіть одна порція солодкого напою щодня підвищувала ризик смерті пацієнтів на 8%, при цьому дослідники враховували й інші причини.

Рівень ризику смертності також знижувався з різною швидкістю залежно від того, яким напоєм замінювали підсолоджений цукром напій:

заміна солодкого напою на каву призвела до зниження ризику смертності на 26%;

вживання несолодкого чаю призвело до зниження ризику смертності на 21%;

проста вода знизила ризик смертності на 23%;

знежирене молоко – на 12%.

Ендокринолог телемедичної практики Anzara Health Ана Марія Каусель вважає, що дослідження показує, наскільки згубно впливає прихований цукор у напоях на наше здоров'я:

"Всі насамперед думають про їжу. Проте я завжди говорю своїм пацієнтам, щоб вони більше задумувалися про калорії, які вони п'ють, а не про калорії, які вони з'їдають", - наголошує Каузел.

Чай, кава, капучино?

Не лише наявність цукру в напої, а й вибір самого напою має значення, – впевнені вчені. Наприклад, штучно підсолоджені напої та фруктові соки хоч і показали трохи менший вплив на здоров'я, проте вони також у списку заборонених, оскільки містять багато цукру.

"Розумно змістити акцент на напої, які з найбільшою ймовірністю впливають на здоров'я: кава, чай, проста вода й молоко з низьким вмістом жиру", - вважає доктор медичних наук, професор Кембриджського університету Ніта Г. Фороуї.

Доктор також упевнений, що дослідження універсальне для всіх людей, незалежно від наявності діабету:

"Наявність діабету не має обмежувати, оскільки результати нового дослідження у цій групі пацієнтів загалом аналогічні результатам більш ранніх досліджень у загальній популяції", - вважає Форроу.

Не водою єдиною: найкращі напої без цукру

Автори дослідження вважають маркетингові технології всесвітньо відомих виробників напоїв "нескінченними", називаючи їх основну проблему: вони формують у суспільстві помилкову думку про те, що напої з високим вмістом цукру, такі як соки та смузі, корисні для здоров'я, хоча це не так. Американська діабетична асоціація ADA пропонує свої варіанти корисних напоїв:

несолодкий чай із льодом;

мінеральна вода;

несолодка кава або гарячий чай;

дієтичні напої.

Виявляється, не лише їжа, а й напої впливають на наше самопочуття та тривалість життя. Якщо ви в групі ризику діабету 2-го типу або часто вживаєте солодкі напої, замініть їх на натуральну каву, холодний або гарячий чай та звичайну воду. На думку вчених, згодом ви покращите загальний стан здоров'я та додасте собі кілька років життя.