Коли відпочиватимуть школярі у 2025-2025 році: розклад канікул

Навчальний рік 2025–2026 в Україні офіційно розпочнеться 1 вересня 2025 року і триватиме до 30 червня 2026-го. Водночас школи мають право самостійно планувати освітній процес, тому дати канікул можуть відрізнятися навіть у межах одного міста.

За орієнтовним графіком, учні підуть на осінні канікули з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року, зимові триватимуть з 27 грудня до 11 січня, весняні – з 23 по 29 березня 2026-го. Літній відпочинок розпочнеться з 1 червня. Про це розповідає РБК-Україна.

Читайте також: Реформуванні вищої освіти в Україні: студентам доведеться відпрацьовувати безкоштовне навчання

Остаточні дати визначає педагогічна рада кожної школи, яка також ухвалює рішення про тривалість навчання та формат занять – очний, дистанційний або змішаний.

На календар навчального року можуть впливати безпекова ситуація в регіоні чи епідеміологічні обставини. У разі потреби школи можуть тимчасово призупиняти очне навчання або закривати окремі класи на карантин, що вплине на розклад канікул.

Нагадаємо, Федоров анонсував скасування дистанційного навчання в українських школах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!