Коли обмежений бюджет: топ найдешевших сімейних кросоверів

Купівля нового кросовера не завжди означає великі витрати — ринок пропонує практичні моделі з просторим салоном, сучасними технологіями та низькою витратою пального від 25 000 доларів.

Автомобільний експерт Лорен Фікс азвав шість варіантів, які вирізняються якістю, комфортом і вартістю утримання. Про це пише Car Coach Reports

Hyundai Tucson

Один із бестселерів корейського бренду завдяки просторому інтер’єру та багатим опціям. Фікс хвалить сучасні технології та тривалу гарантію, плюс гібридну версію з економічною витратою — ідеальний вибір для родини.

Toyota Corolla Cross

Чудовий варіант для економних покупців: надійний, зберігає ціну при перепродажі, з низькою витратою пального. Експерт відзначає практичний салон і приємну керованість — Toyota-стандарт якості за доступну ціну.

Chevrolet Trax

Практичний кросовер з багатим оснащенням: Apple CarPlay та Android Auto навіть у базі. Фікс підкреслює низьку витрату пального та просторий інтер’єр — передній привід робить його легким у керуванні й економічним.

Volkswagen Taos

Перевершує конкурентів простором салону та багажника, з опцією повного приводу. Фікс радить для тих, хто шукає баланс комфорту та універсальності — стильний і місткий за помірну ціну.

Читайте також: Забудете про СТО: топ автомобілів, які рідко ламаються

Nissan Kicks

Компактний міський кросовер з просторим інтер’єром і низькою витратою пального. "Kicks має більше місця для багажу, ніж деякі більші моделі", — зазначає Фікс. Ідеальний для щоденних поїздок.

Alfa Romeo Tonale

Найдорожчий у списку, але вартий уваги за італійський стиль і технології. Фікс хвалить вишуканий інтер’єр, приємну керованість і економічність — преміум за доступною ціною.

Ці моделі — розумний вибір для 2025-го: поєднання якості, економії та комфорту. Фікс радить перевіряти гібридні версії для ще більшої вигоди.

Раніше ми розповідали про топ найнадійніших автомобілів "гібрид".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!