Коломойському вручили підозру за шахрайські дії: подробиці (фото, відео)

Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за кількома статтями Кримінального кодексу.

Мова йде про статті 190 та 209, які стосуються легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.

Відомо, що розслідуванням займаються Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки й Офіс генерального прокурора.

Пізніше в СБУ підтвердили, що Ігор Коломойський отримав підозру за:

– ст. 190 (шахрайство);

– ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Правоохоронці повідомили, що протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

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