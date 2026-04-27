Хто може втратити пенсію по інвалідності у травні

Мільйони українців мають статус особи з інвалідністю через серйозні захворювання. Для багатьох із них пенсія по інвалідності є основним джерелом доходу. Водночас у низці випадків у призначенні виплат можуть відмовити, а вже нараховану пенсію — припинити.

Про це повідомляє ПФУ.

Коли можуть не призначити пенсію по інвалідності

Відповідно до законодавства, право на таку пенсію залежить не лише від встановлення інвалідності, а й від наявності необхідного страхового стажу. Якщо його недостатньо, у виплатах можуть відмовити.

Необхідна тривалість стажу залежить від віку людини та групи інвалідності. Для осіб з І групою вимоги нижчі, ніж для ІІ чи ІІІ груп. Наприклад, якщо інвалідність встановлено у 30 років, людині з І групою достатньо трьох років стажу, тоді як для ІІ або ІІІ групи потрібно вже чотири роки.

Втім, є винятки. Зокрема, військовослужбовці та учасники Революції Гідності можуть отримувати пенсію по інвалідності незалежно від наявного стажу.

Через які документи можуть відмовити

Ще однією поширеною причиною відмови є неповний пакет документів або помилки в них. Для оформлення пенсії зазвичай потрібні:

паспорт;

заява на призначення пенсії;

свідоцтво про народження дитини (якщо виплата оформлюється на дитину);

ідентифікаційний код;

трудова книжка та інші документи для підтвердження стажу;

довідки про заробітну плату (за потреби);

висновок медичної комісії про встановлення інвалідності;

фотографія.

Для військових додатково необхідні документи з військової частини, які підтверджують проходження служби та зв’язок інвалідності з виконанням обов’язків.

Кому можуть припинити вже призначені виплати

Частина громадян зобов’язана проходити повторний медичний огляд для підтвердження статусу особи з інвалідністю. Якщо людина не з’явилася на переогляд у встановлений термін, статус можуть скасувати разом із пенсією та іншими пільгами.

Також виплати припиняються у випадках, коли за результатами повторного огляду людину визнають працездатною та знімають статус інвалідності.

Для чоловіків призовного віку це може означати також втрату права на відстрочку від мобілізації.

