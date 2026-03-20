'Легко почати, важко вийти', - Каллас застерегла Євросоюз від участі у війні з Іраном

Висока представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас застерегла керівників держав ЄС від ризику втягнення у небезпечне загострення на Близькому Сході. За її словами, ситуація може перерости в "токсичний конфлікт", вийти з якого буде надзвичайно складно.

Під час закритого засідання Європейської ради у Брюсселі вона закликала європейських лідерів не підтримувати потенційно затяжну війну проти Ірану, яку активно просувають США та Ізраїль. Про це пише Politico.

Каллас образно пояснила свою позицію, зазначивши, що початок війни може здаватися простим, однак завершити її значно важче. Водночас вона наголосила на необхідності захисту стратегічних інтересів ЄС у регіоні, але підкреслила відсутність бажання розширювати мандат військово-морської місії Aspides із Червоного моря до Ормузька протока.

Такі заяви пролунали на тлі посиленого тиску з боку президента Дональд Трамп, який закликав союзників, зокрема Франція та Німеччина, долучитися до військового супроводу цивільних суден у стратегічно важливому регіоні. Причиною стала фактична блокада судноплавства Іраном.

На цьому тлі енергетичні ринки вже реагують зростанням цін на нафту та газ, адже обмеження руху через протоку зачіпає інтереси ключових експортерів, зокрема Саудівська Аравія та Катар.

