'Лікарка' чи 'лікарша': мовознавець пояснив, як правильно використовувати фемінітиви

В українській мові існують фемінітиви – слова у жіночому роді, для позначення професій або роду діяльності. Втім, деякі люди неправильно утворюють їх.

Відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1" розповів про творення фемінітивів. Зокрема, він прокоментував словотворення через суфікс -ш-.

"Сьогодні поговоримо про підступні суфікси, з якими треба бути обережними. От, усі ми вже звикли до творення так званих фемінітивів – назв жіночого роду за видом діяльності. Скажімо, "продавчиня", "соціологиня", "чиновниця", "боржниця", "директорка", – зазначив він.

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Водночас неправильним словотворенням буде: "директорша", "лікарша", "генеральша", оскільки суфікс -ш- позначає не професію. "Директорша" – це дружина директора, "лікарша" – дружина лікаря, "генеральша" – дружина генерала.

"На позначення професії чи посади потрібно використовувати суфікс -к(а): "директорка", "лікарка", "генералка", – додав Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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