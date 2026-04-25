Мати військовозобовʼязаного з інвалідністю: чи має право він оформити відстрочку

Якщо мати військовозобов’язаного має II групу інвалідності, її син може оформити відстрочку від мобілізації для здійснення догляду. При цьому наявність інших родичів не позбавляє такого права.

Подати заявку можна через застосунок "Резерв+", а якщо система відмовить — звернутися до ЦНАПу. Про це повідомляється на портал "Юристи.UA".

Відстрочка через догляд за матір’ю з інвалідністю

Під час воєнного стану військовозобов’язані українці можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо мають законні підстави, передбачені чинним законодавством.

Однією з таких підстав є необхідність догляду за близьким родичем з інвалідністю. Саме з таким питанням до юристів звернувся чоловік, який повідомив, що його матері встановлено II групу інвалідності. Також він зазначив, що має брата, якому встановлено III групу інвалідності.

Чи впливають інші родичі на право відстрочки

Юристи пояснили, що в такій ситуації військовозобов’язаний має законне право оформити відстрочку.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що чоловік може скористатися цим правом. Такої ж позиції дотримується і юрист Владислав Дерій, який наголосив, що підстави для відстрочки є повністю законними.

Отже, навіть якщо у матері є інші діти чи родичі, це саме по собі не скасовує можливості отримати відстрочку.

Як оформити відстрочку

Подати заяву можна двома способами:

онлайн через застосунок "Резерв+";

особисто через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Фахівці пояснюють: якщо необхідна інформація міститься в державних реєстрах, оформлення може пройти дистанційно. Якщо ж даних бракує або вони не підтягнуться автоматично, система може відмовити, і тоді доведеться подавати документи особисто.

Що варто підготувати

Для оформлення відстрочки зазвичай потрібні документи, що підтверджують:

родинні зв’язки;

інвалідність матері;

потребу в догляді;

особу заявника.

Хочете отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні — підписуйтесь на наш Telegram-канал!