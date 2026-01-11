Мобілізація військовозобов’язаних 50+: що змінилось 

Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років. Чоловіки віком від 50 років можуть отримати повістку та зобов’язані з’явитися до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії.

Саме після висновку ВЛК та аналізу обставин військкомат ухвалює рішення щодо можливого призову. Про це повідомляє УНІАН.

Під час розгляду враховуються кілька ключових чинників: стан здоров’я кандидата, наявність актуальної військово-облікової спеціальності, відсутність законних підстав для відстрочки або бронювання, а також поточні потреби Збройних сил України.

Мобілізації можуть підлягати навіть чоловіки у віці 59 років, якщо вони визнані придатними до служби та мають фах, необхідний армії. Водночас осіб старшого віку зазвичай залучають не до бойових дій на передовій, а до служби в тилових, логістичних чи забезпечувальних підрозділах.

Призов не стосується громадян, які мають відстрочку за станом здоров’я або заброньовані для роботи в критично важливих галузях. Чоловіки, яким уже виповнилося 60 років і які бажають служити, можуть укласти так званий "Контракт 60+" терміном на один рік, але лише після проходження військово-лікарської комісії.

