Чи можуть мобілізувати військовозобовʼязаного під час розгляду заяви на відстрочку

В Україні діє воєнний стан і загальна мобілізація, однак окремі категорії громадян можуть отримати відстрочку за визначених законом підстав. За чинним законодавством, звернення щодо відстрочки від мобілізації розглядається комісією не більше ніж за 7 календарних днів. У виняткових випадках цей строк можуть подовжити до 15 календарних днів.

Згідно з п. 58 постанови КМУ №560, заява повинна бути зареєстрована у день подання, що є офіційним підтвердженням її прийняття. Про це пише fakty.

Чи можуть мобілізувати під час розгляду заяви Відповідно до п. 60 постанови №560, після подання заяви на відстрочку особу не можуть призвати на службу до ухвалення рішення комісією. Якщо відстрочку надано, мобілізація буде заборонена на весь період її дії.

Адвокати наголошують, що іноді територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не видають підтвердження про прийняття заяви або не дозволяють зробити фото зареєстрованого документа. У такій ситуації існує ризик мобілізації через відсутність доказів подання звернення.

Рекомендації юристів

Наполягайте на реєстрації заяви та отриманні підтвердження.

Зробіть фото документа або збережіть копію з відміткою про прийняття.

Якщо у ТЦК та СП відмовляють у підтвердженні, подайте письмову вимогу про надання офіційного доказу прийняття вашої заяви.

Таким чином, подання заяви на відстрочку формально захищає від мобілізації на час її розгляду, однак для реального захисту важливо мати документальне підтвердження цього факту.

