Можуть подолати 400 тисяч кілометрів та більше: названо топ найміцніших моделей авто

Аналітики американської платформи iSeeCars провели масштабне дослідження, проаналізувавши мільйони проданих автомобілів у США, щоб з’ясувати, які марки здатні без серйозних поломок подолати понад 400 тисяч кілометрів. Попри те, що американський ринок відрізняється домінуванням позашляховиків і пікапів, результати відображають загальносвітові тенденції надійності.

Про це повідомив Auto Swiat. Беззаперечним лідером рейтингу стала Toyota — майже 18% автомобілів цього бренду перевищують позначку у 400 тисяч кілометрів пробігу, що у 3,7 раза більше за середній показник ринку. До переліку виробників, які перевищили середній рівень довговічності (4,8%), увійшли лише чотири бренди, і всі вони японського походження — Toyota, Lexus, Honda та Acura.

Натомість європейські, зокрема німецькі, марки продемонстрували менш вражаючі результати. Mercedes-Benz опинився лише на 18-му місці, Porsche — на 24-му, BMW — на 26-му, Volkswagen — на 27-му, а Audi посів 28-му позицію.

Цікаво, що Tesla показала досить непогану надійність, хоча, як зазначають дослідники, її моделі, зокрема Model 3, не завжди демонструють стабільні результати в європейських рейтингах.

Найгіршими виявилися Maserati та Mini, що підтверджує: висока ціна автомобіля не гарантує його довговічності.

