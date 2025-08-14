Чи може військовозобовʼязаний влаштуватись на роботу без військового квитка

Під час воєнного стану працевлаштування військовозобов’язаних відбувається за особливими правилами, і без військово-облікового документа (ВОД) влаштуватися на роботу неможливо. Ця вимога стосується усіх підприємств, які мають зобов’язання перед ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян. Водночас відсутність паперового документа не є перешкодою, якщо громадянин оформить його електронний аналог.

Читайте також: Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

Електронний ВОД має таку ж юридичну силу, як і паперовий, та доступний у додатку "Резерв+" або через портал "Дія". Таким чином, навіть за відсутності фізичного документа працевлаштування можливе, якщо в наявності є цифрова версія.

Нагадаємо, ми вже писали, чи має право УБД на безкоштовний проїзд громадському транспорті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!