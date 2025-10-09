Може спостерігатись головний біль та слабкість: прогноз магнітних бур на 10 жовтня

Магнітні бурі — це коливання магнітного поля Землі, спричинені підвищеною активністю Сонця, зокрема спалахами або викидами плазми. Вони здатні впливати не лише на роботу супутників і систем навігації, а й на самопочуття людей.

Розуміння природи таких явищ допомагає підготуватися до можливих змін у фізичному стані. За прогнозами, 10 жовтня 2025 року очікується помірне підвищення магнітної активності, тому варто приділити увагу своєму здоров’ю. Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Магнітні коливання цього дня будуть середньої інтенсивності. Сонячна активність у жовтні прогнозується підвищеною, тож магнітне поле Землі може демонструвати незначні збурення. Індекс активності, ймовірно, досягне рівня, який відповідає помірним бурям. У цей період можливі короткочасні порушення у радіозв’язку та навігаційних системах. Хоча буря не матиме великої сили, протягом дня можуть спостерігатися кількагодинні фази активізації, що вплинуть на метеочутливих людей.

Для людей, схильних до метеозалежності, магнітні бурі можуть стати випробуванням. Дехто відчуває головний біль, втому, запаморочення, перепади тиску чи дратівливість. Особливо чутливо реагують люди похилого віку та ті, хто має проблеми з серцево-судинною або нервовою системою. Такі симптоми зазвичай минають після зниження активності бурі, але у чутливих осіб можуть зберігатися довше.

Щоб легше пережити цей період, лікарі радять зберігати спокійний режим, достатньо спати, більше відпочивати та уникати перевтоми. Варто зменшити споживання кави, алкоголю та жирної їжі, натомість додати у раціон овочі, фрукти та чисту воду. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, спокійна атмосфера вдома і помірна фізична активність. Людям із хронічними захворюваннями слід контролювати тиск і мати під рукою необхідні ліки.

Рівень магнітної активності визначається за спеціальними показниками. Найпоширеніший з них — індекс Kp, який оцінює силу бурі за дев’ятибальною шкалою: від 0 (спокій) до 9 (сильна буря). Також використовуються індекси Dst та DRX, що допомагають фіксувати зміни у магнітному полі на різних широтах. Усі дані надходять із магнітометрів і супутників, завдяки чому вчені можуть робити досить точні прогнози.

