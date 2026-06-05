Може стерти з лиця землі одразу три міста: вчені попередили про загрозу найнебезпечнішого вулкана Америки (фото)

Вчені попереджають про потенційно катастрофічну загрозу з боку вулкана Рейнір у США — одного з найнебезпечніших вулканічних об’єктів Північної Америки. За їхніми оцінками, у разі масштабного сходження грязьових потоків під загрозою можуть опинитися одразу кілька населених пунктів, які здатні бути зруйновані за лічені хвилини.

Про це пише Popular Mechanics. Йдеться про лахари — стрімкі вулканічні грязьові потоки, що утворюються під час змішування води з попелом, породами та уламками на схилах вулканів. Вони можуть виникати не лише під час виверження, а й унаслідок сильних дощів, танення льодовиків, зсувів або навіть невеликих землетрусів. Саме такі процеси роблять Рейнір особливо небезпечним, адже вулкан вкритий льодовиками та нестійкими породами.

Дослідники зазначають, що в зоні потенційного ураження можуть опинитися міста Ортінг, Пуйаллап і Самнер, де загалом проживають десятки тисяч людей. Лише в окрузі Пірс (штат Вашингтон) у небезпечних зонах перебуває близько 15 тисяч мешканців. Сам вулкан розташований приблизно за 96 км від Сіетла, що підвищує ризики масштабних наслідків у разі катастрофи.

Колишній геофізик Каскадної вулканічної обсерваторії Енді Локхарт пояснює, що навіть незначні природні зміни можуть спровокувати обвал частини вулканічного схилу. Це запускає потужний потік бруду, каміння та уламків, який рухається з високою швидкістю та майже не залишає часу на евакуацію.

Професорка вулканології Лізет Кабальєро Гарсія наголошує, що лахари є надзвичайно складними та мінливими явищами. Під час руху вони можуть різко змінювати швидкість і напрямок, посилюючи руйнівну силу. Історія регіону підтверджує ці ризики: тисячі років тому на Рейнірі стався один із найбільших лахарів у Північній Америці, який переніс колосальні об’єми порід, еквівалентні мільйонам олімпійських басейнів.

Не менш руйнівним прикладом став лахар під час виверження вулкана Сент-Геленс у 1980 році. Тоді обвал схилу та вулканічні потоки розтопили льодовики, спричинивши масштабні руйнування — було знищено сотні кілометрів доріг, десятки мостів і понад 200 будинків.

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Сьогодні штат Вашингтон активно готується до можливих сценаріїв. Рятувальні служби проводять навчання з евакуації населення, оскільки вчені вважають, що ризик нових катастрофічних лахарів залишається реальним, а їх поява може бути раптовою.

Найбільше занепокоєння викликає саме можливість "тихого" сценарію — коли потік виникає без виверження або сильного землетрусу. Додатковим фактором ризику науковці називають зміну клімату, яка сприяє дестабілізації льодовиків і збільшенню кількості екстремальних опадів.

Попри численні дослідження та моделювання, фахівці визнають: передбачити точний момент виникнення таких потоків надзвичайно складно, а часу на реагування у разі їх появи може бути критично мало.

Нагадаємо, на затопленому острові у США виявили покинуту лікарню 1800-років.

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