На які бюджетні автомобілі на 'механіці' варто звернути увагу: топ найкращих моделей

Ручна коробка передач поступово зникає з нових автомобілів, але на ринку вживаних авто вибір досі залишається доволі широким. Продавці визнають, що машини з "механікою" продаються повільніше, тому саме серед них можна знайти вигідні пропозиції.

Механічна коробка — це не просто технічна особливість, а спосіб відчути авто по-справжньому. Вона дає водієві повний контроль над процесом — чути роботу двигуна, самостійно вибирати момент перемикання передач і бути єдиним цілим із машиною. Саме це і приваблює шанувальників класичного керування.Видання Autolist підготувало добірку найкращих моделей вартістю до 10 тисяч доларів, які варто розглянути.

Серед найцікавіших моделей експерти називають Honda Civic 2012 року — просту в обслуговуванні, з надійним 1,8-літровим двигуном і п’ятиступеневою "механікою". Версії Si з 2,4-літровим мотором на 201 к.с. високо цінують навіть серед тюнерів.

Любителям динамічної їзди радять звернути увагу на Volkswagen GTI 2014 року — турбодвигун на 200 к.с., шестиступенева коробка передач і зручний кузов-хетчбек роблять його водночас спортивним і практичним.

Якщо хочеться класичного спортивного відчуття — чудовим вибором стане Subaru BRZ або його аналог Scion FR-S 2013 року. Задній привід, точна балансування та 200 "коней" забезпечують справжнє задоволення від водіння.

Читайте також: Здатні проїхати понад 650 тисяч кілометрів: топ довговічних автомобілів

Не варто забувати і про Mazda MX-5 2008 року. Попри скромні 166 к.с., легка вага кузова та чітка "механіка" роблять її неймовірно жвавою на дорозі.

Для тих, хто цінує стиль і характер, підійде Mini Cooper 2015 року — компактний, але драйвовий. А якщо хочеться більше солідності, можна знайти BMW 3 Series 2010 року з шестиступеневою "механікою" — такі варіанти ще трапляються.

Серед доступніших і економніших варіантів варто розглянути Nissan Versa 2019 року — бюджетний, але надійний автомобіль, або Chevrolet Cruze 2017 року, який поєднує сучасний дизайн і простоту в обслуговуванні.

До того ж, навіть у недорогих вживаних авто механічні коробки часто виявляються довговічнішими за двигуни — головне, стежити за станом зчеплення.

Раніше ми розповідали про топ-3 японські марки авто, які майже не знецінюються.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!