На них не варто витрачатись: топ ненадійних кросоверів

Незалежна американська організація Consumer Reports опублікувала новий рейтинг надійності кросоверів середнього класу. У дослідженні зазначається, що до п’ятірки найменш надійних моделей не потрапив жоден електромобіль.

Про це пише avtomangal. Найгірший результат у сегменті продемонстрував Jeep Grand Cherokee, який набрав лише 29 балів зі 100 можливих. Далі в антирейтингу розмістилися Mazda CX-70 та її плагін-гібридна версія — обидві з показником 32 бали. На четвертому місці опинився Nissan Murano (41 бал), а замикає п’ятірку Volkswagen Atlas Cross Sport із результатом 43 бали.

Фахівці пояснюють низькі оцінки насамперед проблемами з електронікою, програмним забезпеченням та роботою трансмісій. Зокрема, власники нового Jeep Grand Cherokee часто скаржаться на збої блоку керування двигуном, некоректну роботу електронних асистентів водія та ривки коробки передач.

У випадку Nissan Murano зниження рейтингу пов’язане з недоліками нової дев’ятиступінчастої трансмісії, що працює разом із турбодвигуном. Також на оцінку вплинули сервісні кампанії через проблеми з гальмівними супортами та камерами заднього виду. Водії додатково повідомляють про зависання цифрової панелі приладів і збої мультимедійної та кліматичної систем.

Аналітики звертають увагу, що відсутність електромобілів серед аутсайдерів може свідчити про вищу надійність простіших електричних силових установок із меншою кількістю механічних компонентів. Натомість традиційні гібриди також демонструють стабільні показники якості. Лідером у класі експерти називають Toyota, моделі якої традиційно входять до числа найнадійніших.

Усі дані Consumer Reports базуються на опитуваннях сотень тисяч автовласників. Організація також самостійно купує автомобілі для тестів у дилерів і не співпрацює з виробниками чи рекламними структурами, щоб зберегти незалежність оцінок.

