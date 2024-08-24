На вулиці жарко чи спекотно: мовознавиця вказала на цікавий факт

Чи часто ви замислювалися над тим, яке слово – "жарко" чи "спекотно" – правильніше вживати в українській мові, коли говоримо про високу температуру повітря. Редакторка Ольга Васильєва пролила світло стосовного цього питання.

За її словами, слово "жарко" є цілком українським і має давню історію. Його можна знайти навіть у старих словниках. Сучасні тлумачні словники також підтверджують, що "жарко" є правильним і вживається для опису високої температури.

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Цікаво, що слово "спекотно" з'явилося пізніше і не має такої давньої історії в українській мові. Хоча воно вже закріпилося в сучасній мові, але не є таким поширеним серед носіїв мови, як "жарко".

Отже, які висновки можна зробити?

"Жарко" є традиційним українським словом для опису високої температури. "Спекотно" також можна використовувати, але воно менш поширене. Не варто боятися вживати обидва слова, адже мова жива і постійно розвивається.

"А от те, що слова "спекотно" немає в старих словниках, натомість є "спечно", ви навряд чи знали. Звідки й коли взялося "спекотно", сказати важко. Але навіть у сучасних словниках подається тільки прикметник "спекотний", так само як і "спекотливий" ("спекотливо" теж немає). Ті, для кого українська мова рідна, майже не кажуть "спекотно" — вони кажуть "жарко". Так завжди було і буде", – сказала мовознавиця.

Вона додала, що слово "спечно" — від "спека", а не від "спекота" (як і "безпечно" — від "безпека").

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