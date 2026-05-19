'Напад США спричинить криваву бійню', — президент Куби застеріг Трампа

Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що можливе військове вторгнення США на острів може призвести до "кривавої бійні з непередбачуваними наслідками". За словами кубинського лідера, Куба не становить жодної загрози для Сполучених Штатів і не має агресивних намірів щодо інших держав.

Про це повідомляє CNN. Водночас він наголосив, що країна має повне право захищати себе у разі зовнішньої агресії.

"Куба не є загрозою і ніколи не мала ворожих намірів щодо США чи будь-якої іншої держави", — заявив Діас-Канель, підкресливши, що американській владі це добре відомо.

Президент також звинуватив Вашингтон у багаторівневому тиску на Кубу та зазначив, що це не може бути виправданням для можливого воєнного конфлікту проти кубинського народу.

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес своєю чергою заявив, що адміністрація Дональд Трамп нібито "створює підґрунтя" для подальшого посилення економічного тиску та потенційної військової агресії.

За словами очільника МЗС, будь-які спроби виправдати напад на Кубу базуються на "неправдивих і безпідставних аргументах", які, на його думку, суперечать позиції міжнародної спільноти та громадської думки у самих США.

На тлі заяв про можливу загрозу кубинська система цивільної оборони почала поширювати серед населення рекомендації на випадок війни. Громадянам радять підготувати тривожні набори з продуктами тривалого зберігання та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

