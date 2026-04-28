Нацкешбек закривають: що українцям потрібно встигнути зробити до травня

Програму "Національний кешбек" офіційно завершують. Українцям варто заздалегідь перевірити залишки коштів на спеціальних рахунках і встигнути використати накопичені бонуси до завершення дії механізму.

Про це повідомляється у постанові Кабміну № 1510 від 22.11.2025.

Коли припинять нарахування кешбеку

Державна ініціатива "Зроблено в Україні", яка стимулювала попит на продукцію вітчизняних виробників, завершує роботу.

Основні дати:

1 травня 2026 року — кешбек за нові покупки більше не нараховуватиметься;

— кешбек за нові покупки більше не нараховуватиметься; травень 2026 року — остання виплата бонусів за покупки, здійснені у квітні.

Саме травневе зарахування стане фінальним етапом програми.

Що буде з уже накопиченими грошима

Кошти, які вже знаходяться на рахунку, не зникнуть автоматично. Проте користувачам слід звернути увагу на строки використання бонусів.

Перевірити баланс можна:

у застосунку Дія;

у банківському мобільному додатку.

На що можна витратити кешбек

Гроші з картки "Національний кешбек" не можна перевести на інший рахунок або зняти готівкою. Водночас їх дозволено використати на такі потреби:

оплату комунальних послуг;

медичні послуги та ліки;

квитки на потяг чи кіно;

мобільний зв’язок;

благодійні внески на підтримку ЗСУ.

Саме донати стали одним із найпопулярніших способів використання коштів серед українців.

Чому програму закривають

Програма запускалася як тимчасовий інструмент підтримки внутрішнього ринку та українських виробників. Після завершення її дії держава планує переглянути механізми економічної підтримки та спрямувати ресурси на інші пріоритети — оборону й відновлення країни.

Що варто зробити зараз

Фахівці радять не відкладати використання бонусів на останній момент. Найдоцільніше — оплатити ними комунальні рахунки, мобільний зв’язок або спрямувати кошти на перевірені благодійні збори.

