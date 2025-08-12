Не лише ТЦК: хто може вручати повістки військовозобовʼязаним

В Україні після запровадження воєнного стану та загальної мобілізації коло осіб, які можуть вручати повістки військовозобов’язаним, значно розширили. Тепер цим займаються не лише працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а й інші уповноважені категорії.

Йдеться про роботодавців, керівників навчальних закладів та органів місцевого самоврядування, які мають право передавати повістки лише за дорученням ТЦК. Вони виконують функцію кур’єрів, тоді як сам документ формують виключно працівники центрів комплектування. Про це пише life.pravda.

Повістка має бути оформлена за встановленими вимогами — містити реєстраційний номер, особисті дані військовозобов’язаного, мету виклику, реквізити ТЦК, підпис та печатку керівника. Врученою вона вважається після підпису отримувача. Відмова від підпису тягне адміністративний штраф, а уповноважені особи після доставки повинні відзвітувати перед ТЦК. Для них передбачена відповідальність за ігнорування вимоги щодо вручення — штрафи значно вищі, ніж для громадян, які не з’явилися за повісткою.

Поліцейські не можуть самостійно вручати повістки, проте можуть входити до груп оповіщення разом із представниками ТЦК, контролювати законність дій та затримувати осіб, розшукуваних за порушення мобілізаційних правил. Листоноші не мають права особисто передавати повістку — вони лише доставляють рекомендований лист, у якому вона знаходиться, і який вважається отриманим у день вручення конверта. Передача документа через родичів не є законною, оскільки підтвердженням отримання є лише підпис самого військовозобов’язаного.

Перевірити свій статус військового обліку можна у застосунку "Резерв+", де також з’явиться повідомлення про порушення правил, якщо адресат не з’явився за повісткою. Інформацію про факт її надсилання чи вручення бачать лише працівники ТЦК у системі "Оберіг". Якщо документ намагається передати неуповноважена особа, військовозобов’язаний має право відмовитися та вимагати підтвердження її повноважень — службове посвідчення, документ, що дає право вручати повістки, і наказ про включення до групи оповіщення. У разі сумнівів варто викликати поліцію або ДБР для фіксації можливого зловживання чи підробки.

