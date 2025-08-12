Не только ТЦК: кто может вручать повестки военнообязанным

В Украине после введения военного положения и общей мобилизации круг лиц, которые могут вручать повестки военнообязанным, значительно расширили. Теперь этим занимаются не только работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки, но и другие уполномоченные категории.

Речь идет о работодателях, руководителях учебных заведений и органах местного самоуправления, имеющих право передавать повестки только по поручению ТЦК. Они выполняют функцию курьеров, в то время как сам документ формируют исключительно работники центров комплектования. Об этом пишет life.pravda.

Повестка должна быть оформлена по установленным требованиям – содержать регистрационный номер, личные данные военнообязанного, цель вызова, реквизиты ТЦК, подпись и печать руководителя. Врученной она считается после подписи получателя. Отказ от подписи влечет административный штраф, а уполномоченные лица после доставки должны отчитаться перед ТЦК. Для них предусмотрена ответственность за игнорирование требования по вручению — штрафы значительно выше, чем для граждан, не явившихся по повестке.

Полицейские не могут самостоятельно вручать повестки, однако могут входить в группы оповещения вместе с представителями ТЦК, контролировать законность действий и задерживать лиц, разыскиваемых за нарушение мобилизационных правил. Почтальоны не имеют права лично передавать повестку — они лишь доставляют заказное письмо, в котором она находится, и которое считается полученным в день вручения конверта. Передача документа через родственников не законна, поскольку подтверждением получения является лишь подпись самого военнообязанного.

Читайте также: Как получить дубликат удостоверения УБД при потере или повреждении: ответ ТЦК

Проверить свой статус военного учета можно в приложении "Резерв+", где также появится сообщение о нарушении правил, если адресат не появился по повестке. Информацию о факте ее отправки или вручения видят только работники ТЦК в системе Оберег. Если документ пытается передать неуполномоченное лицо, военнообязанный имеет право отказаться и требовать подтверждения его полномочий - служебное удостоверение, документ, дающий право вручать повестки, и приказ о включении в группу оповещения. В случае сомнений следует вызвать полицию или ДБР для фиксации возможного злоупотребления или подлога.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!