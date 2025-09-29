Нові зарплатні стандарти з 1 жовтня: що обов’язково треба знати українцям

В Україні з 1 жовтня 2025 року набувають чинності оновлені вимоги до мінімального розміру середньої заробітної плати. Зміни стосуватимуться передусім працівників, зайнятих у сфері роздрібної торгівлі алкоголем та тютюновими виробами.

Про це повідомили у пресслужбі Державної податкової служби. Відповідно до закону №4536 від 16 липня 2025 року, для підприємців і компаній, які займаються роздрібною торгівлею алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним, вводяться мінімальні стандарти щодо рівня середньої заробітної плати або оподатковуваного доходу.

З жовтня середньомісячна зарплата (або дохід ФОП без найманих працівників) повинна складати:

не менше 1,5 мінімальної зарплати – якщо точка продажу розташована за межами обласних центрів і Києва на відстані щонайменше 50 км та має торгову площу до 500 кв. м;

від 2 мінімальних зарплат – для всіх інших суб’єктів господарювання, що не підпадають під зазначені умови.

У 2025 році мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 тис. грн.

Що буде у разі порушення вимог

Державна податкова служба попереджає: якщо підприємці не дотримаються встановлених вимог до рівня середньої зарплати чи оподатковуваного доходу, їм може загрожувати анулювання ліцензії.

Новий розмір середньої зарплати або доходу необхідно розраховувати, починаючи з моменту набрання чинності відповідним законом.

Контролюючі органи отримають право відкликати ліцензію, якщо під час перевірки буде встановлено, що протягом трьох місяців поспіль:

середня заробітна плата не відповідає вимогам ч. 13 ст. 42 закону №3817;

місячний дохід фізичної особи-підприємця без найманих працівників не дотягує до рівня, визначеного ч. 14 ст. 42 закону №3817.

