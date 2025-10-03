Вони служитимуть роками: топ найдовговічніших автомобілів з пробігом

Під час вибору автомобіля з пробігом варто враховувати не лише відгуки водіїв, а й думку тих, хто найкраще знає справжню "начинку" машин — механіків. Їхній практичний досвід дозволяє визначити моделі, які вважаються найбільш надійними і рідко потрапляють у майстерні.

Про це пише Auto Swiat. Toyota вже давно має репутацію виробника, чиї авто майже не доставляють клопотів. Corolla та Camry стали справжніми символами надійності. Попри те, що вони можуть здаватися стриманими для автолюбителів, саме ці моделі часто рекомендують тим, хто шукає довговічний і безпроблемний транспорт.

Серед Volkswagen особливо виділяють Passat та Golf попереднього десятиліття. Механіки відзначають їх як поєднання сучасних на той час технологій і німецької точності, яка тоді була на піку. Старіші моделі марки також вважають прикладами авто, здатних служити роками без серйозних поломок.

Читайте також: Перевершують усіх конкурентів: топ-10 найкращих електромобілів 2025 року

Honda Civic зарекомендувала себе як витривала модель, яка добре переносить навіть не надто дбайливе ставлення власників. Її надійність підтверджується численними відгуками та досвідом автомайстерень.

Не менш впевнену позицію займає і Suzuki. Попри те, що його авто інколи виглядають простішими за конкурентів, на практиці вони виявляють високу стійкість до зносу та рідко потребують дорогого ремонту. Jimny — один із яскравих прикладів такого підходу.

Раніше ми розповідали про топ-3 японські марки авто, які майже не знецінюються.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!