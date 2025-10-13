Від 6 до 10 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 14 жовтня

У вівторок, 14 жовтня, в Україні пануватиме прохолодна осіння погода. Найближчої ночі температура знизиться до +2...+6°С, а вдень підніметься лише до +6...+10°С.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. У центральних та східних регіонах повітря прогріється до +8...+12°С, а найтепліше буде на півдні — +12...+16°С.

Очікуються невеликі дощі у більшості областей, лише на півдні переважатиме суха погода. На крайній півночі можливі помірні опади.

Погода в Києві

У столиці 14 жовтня буде похмуро, місцями можливий невеликий дощ. "Холодно! У Києві вночі передбачається +2...+4°, вдень температура підніметься максимум до +8°", — зазначила Наталка Діденко.

Наприкінці тижня опади поступово залишать територію України, зміщуючись у східному напрямку.

