Скасування відстрочки від мобілізації з 1 серпня: кого торкнуться зміни

Війна в Україні продовжується, що підтримує потребу в мобілізації. В той час як певні групи населення можуть скористатися правом на відстрочку, не всі мають цю можливість, і для багатьох існує загроза втрати цього права.

Згідно з інформацією УНІАН, визначено осіб, які мають право на відстрочку, та тих, хто більше не може розраховувати на цю перевагу.

Кому не буде оформлена відстрочка від мобілізації 2024 року

Оновлений перелік включає:

Заочні та вечірні студенти, а також ті, хто отримує другу або третю вищу освіту;

Батьки з числа багатодітних, що мають невиплачені аліменти, якщо сума боргу перевищує три місячні платежі (при цьому, за умови погашення боргу та регулярної оплати, можливе оформлення відстрочки);

Одинокі батьки, якщо мати дитини не позбавлена батьківських прав, не вважається померлою чи зниклою безвісти, не перебуває у місцях позбавлення волі;

Працівники підприємств та організацій, що належать до Міністерства оборони;

Особи зі статусом "обмежено придатний" внаслідок скасування цієї категорії (за умови, що ВЛК визнає особу повністю придатною);

Чоловіки, які були визнані здоровими під час повторного медичного огляду;

Неповнорідні брати військовослужбовців, які загинули у військових діях (право на відстрочку мають лише рідні брати).

Також, відстрочка за доглядом за інвалідом не надається, якщо мова йде про інвалідність III групи. Це правило застосовується і до інвалідів I та II груп, якщо у них є інші родичі, здатні забезпечити догляд.

Щодо відстрочки за сімейними обставинами, вона може бути надана багатодітним чоловікам без боргів по аліментах. Одинокі батьки також можуть претендувати на неї, але лише за умови, що мати дитини позбавлена батьківських прав, оголошена померлою, вважається зниклою безвісти або відбуває покарання. В окремих випадках відстрочка надається чоловікам, чиї брати загинули на війні.

Можливість втрати права на відстрочку за новими правилами

Важливо знати, що навіть при наявності відстрочки від мобілізації, існують обставини, за яких це право може бути анульовано. Список осіб, які підпадають під категорію "не підлягають відстрочці", є стабільним, але час від часу може розширюватися. Ось ключові моменти, коли відстрочка може бути скасована:

Розірвання трудових відносин з компанією, яка має стратегічне значення для держави;

Завершення періоду, на який було надано гарантії збереження місця праці;

Припинення або розрив договору між компанією та Силами оборони;

Втрата компанією статусу об’єкта, що має критичне значення для країни.

Крім того, відстрочка буде втрачена у разі ліквідації самої компанії. Якщо ж організація чи державний орган, який надав відстрочку, припиняє своє існування, то всі привілеї, пов’язані з ним, втрачають свою силу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що декому з українців можуть анулювати відстрочку від мобілізації.

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