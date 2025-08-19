Очікується червоний рівень: прогноз магнітних бур на 20 серпня

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск. Через це в багатьох людей може виникати головний біль, втома, дратівливість і проблеми зі сном.

За прогнозом Центру космічної погоди NOAA, 20 серпня очікується підвищена сонячна активність із К-індексом 5, що відповідає сильним бурям червоного рівня. Водночас варто враховувати, що дані оновлюються кожні три години, тому ситуація може змінюватися.

Магнітні бурі виникають через сонячні спалахи, коли заряджені частинки досягають магнітосфери Землі та викликають збурення. Потужні бурі не лише погіршують самопочуття людей, але й здатні впливати на роботу техніки та зв’язку. Найчастіше люди відчувають головний біль, слабкість і стрес. Спеціальних ліків від цього немає, проте підтримати організм допомагає правильний режим сну та харчування, достатня кількість води, прогулянки на свіжому повітрі, легкі фізичні навантаження та відмова від алкоголю й важкої їжі. Контрастний душ вранці додає бадьорості, а ввечері тепла ванна допомагає розслабитися.

