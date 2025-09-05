Очікується магнітна буря червоного рівня: прогноз на 6 серпня

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, що часто викликає головний біль, втому та підвищену дратівливість у чутливих людей. У суботу, 6 вересня, показник геомагнітної активності сягне рівня 5, а це вже вважається сильною магнітною бурею, здатною позначитися як на самопочутті, так і на роботі систем зв’язку.

Фахівці нагадують, що магнітні бурі виникають через сонячні спалахи, які викидають у космос заряджені частинки. Досягнувши Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, провокуючи коливання різної сили. Якщо буря перевищує рівень К-індексу 5, її вплив стає помітним для людини. При показниках 7–8 можна навіть спостерігати полярні сяйва.

Впоратися з наслідками магнітних бур допомагає дотримання простих правил: нормальний режим сну, збалансоване харчування без надлишку кави, алкоголю та важких страв, достатнє вживання води й трав’яних чаїв. Корисними будуть легкі фізичні навантаження та прогулянки на свіжому повітрі. Людям із хронічними хворобами варто більше відпочивати та мати при собі необхідні ліки. А для зняття напруги та відновлення тонусу допоможе контрастний душ вранці й розслаблююча ванна ввечері.

