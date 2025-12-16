Очікується магнітна буря з К-індексом 2,7: прогноз на 16 грудня

У вівторок, 16 грудня, сонячна активність помітно знизилася, а геомагнітна ситуація стабілізувалася. Магнітна буря ослабла до так званого "зеленого" рівня — показник К-індексу становить 2,7.

Про це свідчать дані meteoagent та повідомила Британська геологічна служба.

Фахівці зазначають, що характеристики сонячного вітру повернулися до звичних фонових значень. Це пов’язано зі зменшенням впливу швидкісного потоку, який надходив із корональної діри на Сонці. Хоча вранці 15 грудня було зафіксовано викид корональної маси, він не спрямований у бік Землі, тому не становить загрози та не матиме геоефективного впливу.

Попри завершення магнітної бурі, її наслідки можуть і надалі відчувати люди з підвищеною метеочутливістю та літні громадяни. Для зменшення можливого дискомфорту фахівці радять дотримуватися здорового режиму дня, повноцінно відпочивати, підтримувати водний баланс і уникати перевтоми.

