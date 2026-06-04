Очікується магнітна буря з К-індексом 3,7: прогноз на 4 червня

У четвер, 4 червня, на Землі прогнозується слабка магнітна буря рівня К-індексу 3,7 (зелений рівень геомагнітної активності). Наразі геомагнітне поле залишається відносно спокійним, однак фахівці фіксують поступове зростання швидкості сонячного вітру.

Це пов’язано з впливом корональної діри на Сонці, яка сприяє викиду потоків заряджених частинок у напрямку Землі. Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.

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У найближчі дні можливі періодичні посилення геомагнітної активності, хоча вони, за прогнозами, залишатимуться помірними. Експерти зазначають, що магнітні бурі такого рівня зазвичай не становлять серйозної загрози для більшості людей. Водночас метеочутливі та літні люди можуть відчувати певний дискомфорт — головний біль, втому, коливання артеріального тиску або зниження концентрації.

Медики також наголошують, що вплив геомагнітних збурень може відчуватися не лише безпосередньо під час бурі, а й за кілька годин або навіть днів до її початку та після завершення.

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